Тува закрывает границу с Монголией из-за коронавируса. Фото: официальный сайт правительства Тувы

Тува закрывает границу с Монголией. Мера вынужденная, причина – коронавирус. Информация появилась на официальном сайте республике. Там говорится, что посольство России в городе Улан-Баторе направило уведомление от правительства Монголии о временном прекращении транспортного сообщения между нашими странами. Как долго это продлится – пока ситуация не стабилизируется и опасность не отступит.

На тувинском участке российско-монгольской государственной границы:

- временно прекращается въезд через автомобильный пункт пропуска Боршоо (Хандагайты, Овюрский район) с 23 ноября 2020 года до 1 апреля 2021 года;

- временно прекращается въезд через автомобильные пункты пропуска Арцсуурь (Цагаан-Толгой, Эрзинский район), Тэс (Шара-Суур, Тес-Хемский район) с 16 ноября 2020 года на неопределенный срок.

На бурятском участке российско-монгольской государственной границы:

- временно прекращается движение через автомобильный пункт пропуска Алтанбулаг (Кяхта) с 16 ноября 2020 года до 18 января 2021 года.

На алтайском участке российско-монгольской государственной границы:

- с 23 ноября 2020 года автомобильный пункт пропуска Цагааннуур (Ташанта) будет работать согласно расписанию каждую вторую и четвертую неделю месяца только на пропуск транспорта, перевозящего топливо.