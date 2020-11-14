«Это мое место олень»: в Красноярске припаркованному автомобилю порезали все колеса

В Красноярске припаркованному автомобилю порезали все колеса. Стоп-кадр видео

«Вот такие вот страсти происходят у нас утром. Вот такие вот записочки. И четыре колеса. Ребята, давайте жить дружно...» - говорит за кадром шокированный владелец пострадавшего старенького «Ниссана». Вечером припарковал автомобиль во дворе дома на улице Шахтеров, 14. А утром вышел и опешил: все колеса были изрезаны. Да так, что теперь только на свалку их.

«Автор» варварской расправы оставил на месте преступления и записку следующего содержания: «это мое место олень» (орфография сохранена). Надо понимать, что в представлении вандала-хулигана это акт торжества справедливости. Однако подписчики паблика «ЧП Красноярск», где появилось видео, считают, что он сильно сглупил. Представьте, если это его место и он прежде на нем парковался, значит, вычислить его не составит труда. Кто-то из соседей обязательно на него укажет. Следовательно, пострадавший может смело написать заявление в полицию. И потом требовать с виновного компенсации за ущерб.