В Красноярске продавец украла деньги с карты студента Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вынесли приговор сотруднице магазина, которую признали виновной в краже денег покупателя. Суд назначил женщине в наказание 1 год условно. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции города. Несколько месяцев назад в отдел полиции №11 обратился молодой человек и сообщил: ночью ему пришли несколько СМСок о списании денег с карты, на котором у него хранилась стипендия.

Выяснилось, что накануне молодой человек зашел в павильон и купил продукты. Рассчитался с помощью банковской карты и забыл ее на прилавке. 59-летняя женщина-продавец воспользовалась этим. Выждала время и когда убедилась, что никто за этой картой уже не вернется, поскольку день закончился, начала тратить с нее деньги – расплачиваться за товары, которые забрала себе. Если на карте есть «вай-фай», то суммы до 1 тысячи рублей списываются без введения пин-кода. Опустошив карту, осужденная ее попросту выкинула. Следователи без труда доказали ее вину.