В Туве 2-летний ребенок выпал из окна 4-го этажа Фото: Мария ЛЕНЦ

В тувинском городе Ак-Довурак произошло ЧП: двухлетний ребенок выпал из окна 4-го этажа. Произошло это в четверг 12 ноября, во второй половине дня. После того, как малыша доставили в больницу и там ему оказали первую помощь, медики сообщили о случившемся в полицию, рассказывает интернет-издание 1line.info.

У пострадавшего ребенка закрытая черепно-мозговая травма, но его состояние стабильное. А полиция сейчас восстанавливает события и причины случившегося. Вот что предварительно известно на этот час. Родители малыша учатся и живут в другом регионе. Воспитание доверили 63-летней бабушки. Ранее претензий к ней не было, семья на учете в отделе ПДН не состояла.

В тот злополучный день женщина готовила обед на кухне и приоткрыла окно. И ненадолго отлучилась в другую комнату. В этот момент ребенок зашел на кухню, взобрался на подоконник и оттуда упал вниз. Очевидно, под окнами был газон или кусты, что и смягчило удар. Иначе, будь там асфальт, все могло бы все закончиться трагедией.