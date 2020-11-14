В Красноярске начали заливать катки во дворах. Фото: пресс-служба администрации города

В Красноярске во дворах начали заливать катки. Пока что температура воздух стоит на грани минусовых и плюсовых температур, но синоптики уже не прогнозируют потепления: на предстоящей неделе столбик термометра опустится до -5, -8 градусов, а ночью до -12.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, в этом сезоне в Красноярске зальют лед на 91 муниципальной спортивной дворовой площадке. 3 из них – новые: на Гладкова, Водопьянова и Суворова. В рамках подготовки площадок к зиме отремонтировали 7 хоккейных коробок. Скорректировали и работу освещения на них – оно будет работать с 17:30 и до 22:00 часов каждый день.

Стартовала заливка по традиции со двора на Железнодорожников, 10, там живут активные жильцы и инструкторы по спорту. Работать вызвались мальчишки из детской дворовой команды, они зимой и тренируются здесь. Набираются опыта.

Также готовится и команда тренеров. На 35 объектах будут работать 43 инструктора по спорту, которые бесплатно обучат ребятишек катанию на коньках и игре в хоккей.