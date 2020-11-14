В Красноярске задержали ночного похитителя автомобильных шин Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске задержали ночного похитителя автомобильных шин. Произошло это накануне в Ленинском районе. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии.

На пульт централизованной охраны поступил сигнал с одной из производственных баз. Когда наряд оперативно прибыл на место, их встретил собственник базы и рассказал, что на территории находится посторонний. Задерживать или прогонять самостоятельно – рискованно, кто знает, что это за человек и что у него на уме.

Когда неизвестный увидел росгвардейцев, пустился наутек. Но не успел сбежать – его поймали. Оказалось, это 30-летний местный житель, который уже не раз был судим за аналогичные преступления. Вот и на сей раз пытался поживиться: перелез через забор и собирался унести 6 автомобильных шин, их общая стоимость составила более 28 тысяч рублей. Подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Наверняка там заведут еще одно уголовное дело на ночного воришку.