В Красноярском крае 10 туристических компаний получат поддержку от Ростуризма Фото: Мария ЛЕНЦ

Ростуризм подвел итоги грантового конкурса на реализацию проектов по развитию внутреннего и въездного туризма. На конкурс было подано огромное количество проектов со всей страны. Только от Красноярского края – более 80. В результате от региона были выбраны только 10, они получат поддержку в общей сумме на 26,8 миллионов рублей.

Например, в национальном парке «Шушенский бор» и на озере Лама (плато Путорана) появятся глэмпинги и будут оборудованы экологические тропы. В Манском районе будут реализовать проект «Баджейская республика»: реконструируют «Избу ремесел», приобретут оборудование для базы спелеологов и каркасный дом для обустройства зала для занятий гончарным мастерством. А туристические фирмы севера края приобретут снегоходы, квадроциклы и судно на воздушной подушке для трансфера туристов.

- Туристическая отрасль признана одной из самых пострадавших от пандемии. Одной из мер поддержки на региональном уровне стал грантовый конкурс. Аналогичная мера поддержки на федеральном уровне окажет существенную поддержку туристическому бизнесу. Надеемся, она будет носить регулярный характер, - отметила руководитель