В Красноярском крае задержали браконьера с медвежьими лапами Фото: Мария ЛЕНЦ

В Курагинском районе задержали браконьера. Произошло это несколько не так давно, в ночное время. Наряд дорожно-патрульной службы заметил подозрительный автомобиль на трассе. Догнали, остановили. За рулем находился 46-летний местный житель. Осматривая машину, обнаружили в салоне лапы, клыки и части туши медведя.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, мужчина незаконно охотился в угодьях Курагинского леспромхоза, застрелил хищника из ружья, разделал и повез домой, в это время его и задержали. Сумма причиненного природным ресурсам ущерба составила 60 тысяч рублей.

В отношении охотника дознаватели завели уголовное дело по части 1 статьи 258 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная охота»». Ему грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.