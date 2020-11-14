В Красноярском крае мошенники прикрываются полицией Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае мошенники прикрываются полицией. Взяли традиционную схему, усовершенствовали, чтобы вызывать еще больше доверия у наивных людей. Зафиксировано уже несколько случаев за неделю, общая сумма ущерба составила уже более 4,5 миллиона рублей.

Выглядит эта схема так: сначала мошенник звонит своей жертве и представляется сотрудником безопасности банка. Говорит, что якобы со счета гражданина неизвестные пытаются снять деньги. Чтобы их спасти, деньги нужно перевести на резервный счет. Если это не срабатывает (а сегодня многие уже не верят подобным сообщениям), через несколько минут раздается новый звонок – на этот раз от имени высокого полицейского начальника, который убеждает, что нужно непременно последовать инструкциям человека, который вновь с ними свяжется. После этого потерпевшие идут своими руками передают сбережения мошенникам.

И вновь напоминаем: не доверяйте никому, кто пытается выяснить данные вашей банковской карты или предлагают обезопасить их. Прервите подозрительный разговор и перезвоните на горячую линию своего банка (номер указан на карте).