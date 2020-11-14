В Красноярске на Тельмана по просьбе жителей вернули дорожную разметку. Фото пресс-служба администрации города

В Красноярске на улице Тельмана, в Зеленой роще, по просьбе жителей нескольких многоэтажных домов вернули старую дорожную разметку. Как оказалось, горожане остались недовольны новой схемой, которую им определили в рамках оптимизации дорожного движения.

Как известно, вот уже несколько месяцев в городе идет борьба с поворотами налево. Считается, что это один из общепризнанных методов снижения аварийных ситуаций. Однако в случае с улицей Тельмана из-за новой схемы автомобилистам стало труднее заезжать в свои дворы. Приходилось делать дополнительные круги.

- По распоряжению главы города была создана специальная комиссия, которая проанализировала каждый метр дороги. Принято решение вернуть разрывы Тельмана 28, Тельмана 18 а, Тельмана 8, Тельмана 7 и на Тельмана 16. Жители этих домов не имеют дублирующих заездов или близкого места для разворота, - прокомментировали в администрации города.

Остальная разметка останется без изменений для безопасности местных жителей и участников дорожного движения.