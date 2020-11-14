В Красноярском крае гендиректор управляющей компании пойдет под суд за невыплату зарплаты Фото: Мария ЛЕНЦ

В Лесосибирске генеральный директор управляющей компании «Велена» пойдет под суд за неправильные расчеты со своим работником. На женщину-руководителя завели уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, которое и занимается расследованием преступления.

На этот час предварительно известно, что в период с января по март 2020 года гендиректор выплачивала заработную плату работнику организации ниже установленного федеральным законом МРОТа. Задолженность составила более 75 тысяч рублей. При этом отговорки «в кассе нет денег» не имели под собой основания: уже установлено, что на счетах организации средств было достаточно.

В рамках расследования назначена судебно-бухгалтерская экспертиза, она покажет, есть ли задолженность по зарплате перед другими работниками. А дальше будут приняты соответствующие меры.