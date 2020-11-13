Тело жертвы нашли в багажнике собственной машины: задержан подозреваемый в жестоком убийстве жителя Хакасии

Задержан подозреваемый в жестоком убийстве жителя Хакасии. Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

В Туве задержан один из подозреваемых в жестоком убийстве 63-летнего мужчины из Абакана. Второй пока на свободе, его разыскивают, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

Напомним, Михаил К. пропал 8 ноября при странных обстоятельствах. Вышел из дома, чтобы поставить машину в гараж, и не вернулся. Близкие забили тревогу, кинулись на место. Дверь гаража была отперта, ни автомобиля, ни хозяина, а на земле следы крови.

Практически сразу же было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». И на следующий день на трассе Абакан-Ак-Довурак под мостом обнаружили искореженную машину. В багажнике - тело пропавшего со следами насильственной смерти.

По словам знакомых семьи, Михаил Георгиевич был очень хорошим, добрым человеком. Фото: соцсети.

Вскоре в соцсетях появились ориентировки на подозреваемых в расправе. Это два молодых человека из Тувы. И только что стало известно, один уже задержан, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос о мере пресечения – заключении под стражу.

«Комсомольская правда – Красноярск» приносит соболезнования родным и друзьям погибшего.

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