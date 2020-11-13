Гремячая грива из-за коронавируса закрыла визит-центры. Фото: Мария ЛЕНЦ

Парк Гремячая грива в Красноярске из-за пандемии коронавируса закрыл визит-центры. Причина – непростая эпидемиологическая обстановка и наплыв посетителей.

- С 8 ноября по выходным дням визит-центры не работают! – предупредили представители парка. – Однако можно будет приобрести напитки навынос. Зона с автоматами отделена оградительной линией.

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Туалеты в парке остаются открытыми – с 8.00 до 21.00.

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