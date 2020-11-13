Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Красноярске на выходных. Фото: Мария ЛЕНЦ

На выходных 14 и 15 ноября в Красноярске пройдут массовые проверки водителей на трезвость. Об этом сообщили в ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

Проверки будут организованы в четырех районах города, как на лево-, так и на правобережье. Обещают, что они будут массовыми – с перекрытием проезжей части.

... С января по октябрь 2020 года по вине нетрезвых водителей произошли 97 аварий, погибли 8 человек, 117 получили травмы.

КОНКРЕТНО

За управление автомобилем в пьяном виде грозит штраф – 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. Оперативно передать информацию о пьяном водителе в Красноярске можно по круглосуточному телефону «Синей линии» 263-10-19.

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