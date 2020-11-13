В Красноярске стартовал прием заявок на конкурс «Открытка для мамы - 2020»

Порадуйте свою маму подарком! Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году мамы будут принимать поздравления 29 ноября. И самым желанным подарком для каждой, несомненно, будет поцелуй и объятия своих детей. Как приятный бонус - открытка от замечательного сыночка или милой дочки.

Медиахолдинг «Комсомольская правда» - Красноярск и компания «Буарон» (французский производитель безрецептурных лекарственных средств для всей семьи) объявляют о старте традиционного конкурса «Открытка для мамы - 2020»! Предлагаем всем детям из Красноярска и Красноярского края в возрасте от 3 до 16 лет принять в нем участие и поздравить своих милых, нежных, добрых мам с предстоящим праздником.

Как принять участие в конкурсе?

Сфотографируйте или отсканируйте рисунок, а после загрузите изображение на страницу конкурса на сайте kp.ru (от каждого участника принимается только один рисунок). В описании укажите данные автора (имя, возраст). Не забудьте написать контактный телефон и электронную почту для связи (на сайте не размещается).

Кто победит и как будем награждать

Победят 5 участников, трое из них – лидеры голосования, еще двое – выбор редакции «Комсомольская правда» и партнера проекта.

Победители получат наборы канцелярии для рисования (краски, карандаши, фломастеры, кисточки, альбом и сумку) и книги, а также подарок от «Комсомолки».

Награждение будет проходить в прямом эфире радио Комсомольская правда (107.1 FM). О времени мы сообщим дополнительно. Каждый победитель сможет присутствовать онлайн. А подарки будут ожидать финалистов в редакции «Комсомолки» (Никитина, 3 «Б»).

ЭТАПЫ КОНКУРСА

С 13 ноября по 21 ноября (включительно) – прием рисунков;

С 23 ноября по 28 ноября – голосование на сайте kp.ru;

29-30 ноября – подведение итогов;

1 декабря – торжественное награждение в прямом эфире радио Комсомольская правда (107.1 FM).

КСТАТИ

Ребята и педагоги, направившие их работы, смогут скачать дипломы участников на сайте kp.ru. после награждения победителей.

Три педагога из школ и детских садов, направившие конкурс больше всего детских рисунков своих воспитанников и учеников, получат именной диплом и книги от «Комсомольской правды», которые очень пригодятся в работе.

Подробности на странице конкурса здесь.