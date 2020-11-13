ВТБ адаптирует ВТБ Онлайн для незрячих клиентов

ВТБ адаптировал мобильное приложение и интернет-банк ВТБ Онлайн для незрячих и слабовидящих клиентов. Сейчас пользователям полностью доступны регистрация и вход, главная страница, а также большинство операций в разделах «Переводы» и «Платежи». Всего в России услугами банков сейчас пользуются около 1 млн инвалидов по зрению.

ВТБ адаптировал функционал нового приложения для своих клиентов с ограниченными возможностями по зрению, которые смогут теперь оплачивать счета за квартиру и услуги мобильной связи, а также просматривать баланс по картам и счетам и совершать переводы по номеру телефона. Это только первый этап адаптации приложения и интернет-банка для незрячих и слабовидящих клиентов — в дальнейшем планируется сделать доступными и другие операции в ВТБ Онлайн.

Воспользоваться приложением ВТБ Онлайн незрячие клиенты смогут с помощью программ экранного доступа VoiceOver на iOS или TalkBack на Android. Для этого нужно включить звуковое сопровождение и коснуться экрана смартфона. Программа озвучит все кнопки и другие элементы на дисплее. Для использования интернет-банка ВТБ Онлайн пользователям Windows нужно установить программу JAWS for Windows, а пользователям macOS — включить функцию VoiceOver.