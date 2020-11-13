Перекрытие въезда в Красноярск из-за демонтажа стелы продлили до 18 часов

Демонтаж и перенос стелы. Фото: администрация Красноярска.

Перекрытие въезда в Красноярска из-за демонтажа стелы продлено до 18 часов 13 ноября. Завершить работы мешает сильный ветер, предупредили в пресс-службе городской администрации.

Напомнить, стелу «Красноярск» переносят с прежнего места в район Дрокинской горы – из-за расширения трассы. Конструкция уникальная, поэтому речь о ликвидации не шла, ее решено было сохранить.

Планировалось, что все завершат к 6 утра, однако внезапно резко ухудшилась погода: подул сильный ветер, повалил снег. В таких условиях технике работать трудно, сроки пришло корректировать.

Так что перенос стелы и перекрытие трассы -255 «Сибирь» и улицы Калинина (в районе кольца) были вынуждены продлить до вечера. Водителям приходится отправляться в объезд через Северное шоссе и проспект Котельникова.