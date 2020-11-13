Пьяный отец погубил в ДТП девятилетнюю девочку

Сам мужчина выжил, а девочка умерла еще до приезда скорой помощи. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Нетрезвый водитель погубил в ДТП 9-летнюю дочку. Все случилось накануне, 12 ноября, в Минусинском районе Красноярского края, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Вечером 42-летний житель деревни Малая Иня сел за руль ВАЗа пьяным, к тому же посадил в салон дочку-школьницу. Но неподалеку от села Тесь потерял управление: машина скатилась в кювет и опрокинулась.

Сам мужчина выжил, а девочка умерла еще до приезда скорой помощи. Вскоре сотрудники ГИБДД выяснили: подозреваемый никогда не получал водительские права.

В момент аварии пристегнут он не был. Кроме того, медицинское освидетельствование показало алкоголь в крови - 0,74 мг/л. Это считается легкой степенью, и тем не менее…

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю.

На отца составили сразу несколько административных материалов – за пьяную езду, неисправную машину, управление без прав, нарушение регистрации, отсутствие полиса ОСАГО, вождение без ремня и несоблюдение правил перевозки детей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Впрочем, все это ребенка не вернет.