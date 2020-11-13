Красноярцам покажут «Аферу по-голливудски» за день до премьеры. Фото: kinopoisk.ru.

«Афера по-голливудски» - криминальная комедия от режиссера Джорджа Галло, главную роль в которой исполнил Роберт Де Ниро. В основном актерском составе также задействованы Томми Ли Джонс, Морган Фриман, Эмиль Хирш и Зак Брафф.

Макс Барбер – типичный голливудский продюсер, а значит, тот еще аферист. И вот он, наконец, доигрался: крупно задолжал боссу мафии, и теперь спасти его могут только деньги, которые можно получить по страховке в случае смерти звезды фильма. Остается лишь добавить побольше сцен с опасными взрывами и головокружительными трюками. Вот только в жизни всё вечно норовит пойти не по сценарию, и убить главного героя не так-то просто. Зато кино получается невероятно зрелищным...

Предпоказ пройдет в кинотеатре МОРИ Синема. Фото: kinopoisk.ru.

Режиссер картины Джордж Галло рассказывает, что мечтал снять этот фильм еще с 1974 года, когда случайно попал на просмотр рабочей версии фильма «Обратная тропа» (The Comeback Trail). Именно тогда его зацепила идея убить актера во время исполнения опасного трюка ради получения страховки. Написал сценарий и долго искал инвестиции, пока не рассказал о сюжете Роберто де Ниро, которому после «Ирландца» хотелось сыграть какую-то комедийную роль.

В российский прокат фильм выйдет 19 ноября, но у красноярцев есть уникальный шанс увидеть картину на день раньше.

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