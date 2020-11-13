Как украсят Красноярск к Новому году 2021: елки, горки, иллюминация

Как украсят Красноярск к Новому году 2021: елки, иллюминация, ледовый городок. Фото: пресс-служба мэрии Красноярска.

Красноярцам рассказали, как украсят Центральный район к Новому году 2021. Подготовка к празднику уже идет, здесь поставят три елки и ледовый городок, не обойдется и без праздничной иллюминации, сообщили в пресс-службе мэрии.

Вот как будет выглядеть новогодний городок в сквере Чернышевского. Фото: пресс-служба мэрии Красноярска.

Главная новогодняя площадка района будет в сквере Чернышевского – в Покровке. Самым эффектным украшением площадки станет 16-метровая елка, декорированная разноцветными шарами и гирляндой. Также в сквере появятся две горки, большая и средняя, а еще тематическая фотозона.

А это лабиринт "Теремок". Фото: пресс-служба мэрии Красноярска.

По традиции праздничные локации планируют разместить в Центральном парке и на площади Революции. К слову, в парке это будет «Елка-дом Деда Мороза». Туда можно зайти, чтобы сделать селфи с зимним волшебником, а заодно загадать желание.

И, разумеется, новогоднее настроение будет создавать праздничное оформление витрин и торговых точек. Предприниматели уже принялись за дело – вносят свой вклад в подготовку к 31 декабря.

«Зимой мы уходим на работу и возвращаемся затемно, поэтому именно подсветка определяет облик города, - подчеркнул глава администрации Центрального района Вадим Войцеховский. – Она нужна для создания ощущения праздника, которого нам так недостает в последнее время».