В новом парке Солнечного сломали уличный тренажер. Фото: паблик "Наш микрорайон Солнечный".

В новом парке Солнечного в Красноярске вандалы сломали уличный тренажер. Об этом сообщили в паблике «Наш микрорайон Солнечный».

Напомним, о новом парке в микрорайоне жители просили давно. Его начали строить после того, как одна из активисток Ксения Бессонова дозвонилась на прямую линию с президентом Владимиром Путиным.

Сейчас первый этап парка уже готов. Там появились дорожки, газоны, уличные тренажеры. Люди выбирают название для общественного пространства. И вот – неожиданный поворот: кто-то сломал в парке тренажер.

- Как можно так ненавидеть свой город? – возмущается Ксения Бессонова. – Столько совместных стараний, а потом приходят вандалы и воруют оборудование. Надо как можно скорее установить в парке видеонаблюдение.

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Крутые косогоры, налепленные впритык друг к другу многоэтажки да пыльные дороги… После прямой линии с президентом Владимиром Путиным о 3-м микрорайоне Солнечного в Красноярске узнала вся Россия. Одна из местных жительниц, молодая мама Ксения Бессонова, сумела дозвониться до первого лица страны. С тем, чтобы пожаловаться – живем в «человейниках» (подробнее).