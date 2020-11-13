Перенос стелы «Красноярск» продлили до полудня. Фото: Мария ЛЕНЦ

Перенос стелы «Красноярск» продлили до полудня 13 ноября. Завершить работы ночью, как это планировалось, помешал снегопад и сильный ветер, пояснили в пресс-службе городской администрации.

Что это подразумевает? Для демонтажа стелы перекрыли трассу Р-255, открыть ее планировали в 6 часов утра. Однако спецбригады не успели закончить погрузку из-за погодных условий. Поэтому движение по трассе (а также перекрытие в районе кольца Калинина) продлили до 12 часов. Объезд организован через Северное шоссе и проспект Котельникова.

Завершить работы помешал ночной снегопад. Фото: администрация Красноярска.

Напомним, стелу решили перенести в другое место из-за расширения федеральной трассы. Теперь символ города установят в районе Дрокинской горы – в месте, откуда при въезде в город открывается первый вид на Красноярск.

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