Трем районам Красноярского края назначены новые прокуроры. На фото слева направо Петр Бородкин, Дмитрий Маркграф и Егор Горшков. Фото: прокуратура Красноярского края.

В трех районах Красноярского края назначили новых прокуроров. Это Богучанский, Мотыгинский и Северо-Енисейский, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Итак, приказом генерального прокурора России от 6 ноября прокурором Северо-Енисейского района стал Дмитрий Маркграф. Ранее он в течение 13 лет был заместителем прокурора Балахтинского района.

Прокуратуру Мотыгинского района возглавил Петр Бородкин. До этого он почти 10 лет замещал Минусинского межрайонного прокурора.

И прокурором Богучанского района назначен Егор Горшков. Предыдущее место работы – заместитель прокурора Свердловского района Красноярска.

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