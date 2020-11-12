Флешмоб в поддержку Дзюбы: голый мужчина пробежался по Октябрьскому мосту в Красноярске

Голый мужчина пробежался по Октябрьскому мосту в Красноярске. Фото: группа ДТП - ЧП Красноярск.
На Октябрьском мосту в Красноярске сняли обнаженного мужчину. Как видно из записи, опубликованной в паблике ДТП – ЧП Красноярск, все произошло у торгового центра «Июнь».
Сначала молодой человек без одежды, прикрываясь руками, семенил рядом с черной иномаркой, за рулем которой была девушка. И они переговаривались между собой.
Но, выбрав секунду, когда на дороге не было машин, выскочил на середину и раскинул руки. Казалось, вот-вот , он может попасть под колеса. Благо, рядом уже затормозил спецавтомобиль. И трое полицейских в масках усадили парня в салон.
Сцена вызвала у горожан споры. Одни начали изощрятся в остроумии, предполагая, что это было. Другие пытались пристыдить их.
- Видимо ипотеку погасил, вот домой идет.
- Или флешмоб в поддержку Дзюбы?
- Ох... Спор дороже договора.
- Он просто из бани возвращается.
- Ничего смешного!
- Мало ли что случилось у человека, может, помощь нужна..
- Вообще непонятно. Я ехал мимо, он шел в сторону «Сибири», прошел 2/3 где-то, а шмотки валялись на дороге на острове. Странно...