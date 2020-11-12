Опекун украла у приемной дочки полмиллиона и купила квартиру родной. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Шушенском районе Красноярского края женщина-опекун похитила больше полумиллиона рублей, принадлежащих приемной дочке, чтобы приобрести квартиру родной. Об этом случае рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Недавно сюда обратилась 19-летняя девушка, та самая приемная дочь. Она сообщила: еще 13-летней школьницей потеряла родителей. Ее взяла под опеку одна из местных жительниц. Девочке была положена пенсия по потере кормильца, деньги пенсионный фонд перечислял на банковский счет.

Но опекун знала реквизиты. И в октябре 2020 года сняла крупную сумму – больше 570 тысяч рублей. Отдавать деньги приемной дочке даже не думала – купила жилье родной.

Прокуратура отправила материалы в СК для проверки. И вскоре сведения подтвердились. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Его расследование взяли под контроль сотрудники надзорного ведомства.