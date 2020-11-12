ВТБ запускает новое приложение ВТБ Онлайн

Фото: ВТБ

ВТБ запускает для своих клиентов полностью новый мобильный банк. ВТБ Онлайн стал работать в 2 раза быстрее, предельная нагрузка выросла в 3 раза, часть сервисов теперь доступна пользователям даже во время профилактических работ. Полностью обновился дизайн приложения и появились 50 новых функций, в том числе снятие наличных в банкоматах без карты, пакетная оплата счетов, индивидуальная настройка главного экрана, возможность «скрыть» баланс. К концу 2022 года банк планирует увеличить число активных пользователей ВТБ Онлайн в 1,5 раза.

Новый ВТБ Онлайн стал работать вдвое быстрее. Скорость входа увеличилась в 2 раза и теперь составляет всего 2-3 секунды, время отклика интерфейсов сократилось в 10 раз. Скорость проведения операции по платежам и переводам также увеличилась вдвое. Переход между разделами стал моментальным, в пределах 1 секунды. Был реализован сквозной поиск по приложению, изменился раздел «Уведомления». Появилась возможность сортировки сообщений на поступления, списания и предложения от банка.

Предельная нагрузка ВТБ Онлайн выросла в 3 раза. Сейчас приложение выдерживает до 130 000 человек в минуту, а в перспективе – до 400 000 одновременных сессий. Теперь приложение работает на микросервисной архитектуре, что минимизирует число возможных нештатных ситуаций.

Приложение стало еще более безопасным для клиентов. Внедрена дополнительная защита от социнженерии, расширен контроль за удаленным управлением устройствами клиентов, выявление и блокировка фишинга происходит в течение 24 часов.