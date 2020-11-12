В Красноярске состоится молодежный форум

В Красноярске пройдет ежегодный молодежный форум. Фото предоставлено организаторами мероприятия.

В Красноярске пройдет ежегодный молодежный форум. В 2020 году мероприятие впервые состоится в онлайн-формате. Его организует главное управление молодежной политики и туризма.

Чтобы стать участником форума «Твое время в Красноярске», нужно подключиться к трансляции в определенное время с 17 по 19 ноября. Большинство событий будет транслироваться в группе «Твое время» ВКонтакте: www.vk.com/tvoe_vremya_krsk.

Программа обещает быть интересной и познавательной, всего запланировано более 20 актуальных событий: пройдут мастер-классы и воркшопы, переговорные и дискуссионные площадки, конференции и экспертные сессии, квесты. На некоторых площадках экспертами выступят гости из Москвы, Казани, Сочи и других городов России.

Первый день форума 17 ноября «Твое время развиваться» посвящен образовательным форматам и презентации возможностей города для воплощения самых смелых идей молодых горожан. Вас ждут мастер-классы и семинары по социальному проектированию, запуску первого бизнеса, продвижению в TikTok, эмоциональному интеллекту, медиации и моде.

Во второй день – «Твое время открываться» (18 ноября) – откроются дискуссионные и переговорные площадки. Участники трансляции смогут обсудить тренды в оформлении городской среды, высказать свое отношение к работе уличных художников и узнать мнение профессионалов о киберспорте.

Заключительный день форума «Твое время открывать» (19 ноября) станет самым насыщенным: онлайн-квест и экскурсии по уникальным местам города, которые не указаны на карте. Торопитесь на регистрацию – все площадки этого дня имеют ограничения по количеству участников

- Приглашаем принять участие в молодежном форуме «Твое время в Красноярске». Наши мероприятия в формате онлайн объединять молодежь и экспертное сообщество. Такой формат позволил нам существенно расширить географию и объединиться с экспертами и лидерами со всей страны. Каждый найдет для себя здесь что-то интересное, - подчеркнул Владимир Лебедев, и.о. руководителя главного управления молодежной политики и туризма администрации Красноярска.

Познакомиться с программой форума можно здесь. Дополнительную информацию ищите на сайте твоевремя24.рф и в группе форума в ВКонтакте: www.vk.com/tvoe_vremya_krsk. Отметим, что на некоторые события форума необходима регистрация, так как действуют возрастные ограничения 14+.