Для перенесших инсульт или инфаркт красноярцев с ковидом открыли отделение в 20-й больнице. Фото: Мария ЛЕНЦ

В 20-й больнице Красноярска открылось отделение для пациентов после инфаркта и инсульта, заразившихся коронавирусом. Об этом рассказали в оперативном штабе.

Итак, в кардиологическом корпусе развернули четыре терапевтических отделения:

- № 3 - на 60 коек для пациентов с подтвержденным ковидом;

- приемно-диагностическое – на 10 коек. Для кратковременного пребывания. Если нужна экстренная помощь без длительной госпитализации;

- № 1 – на 70 коек для неотложных пациентов с отрицательным анализом на коронавирус;

- № 2 – на 60 коек для пациентов с неопределенным статусом по COVID-19;

ВАЖНО

В каждом отделении работают врачи-неврологи, кардиологи, реабилитологи, клинические психологи, инструкторы ЛФК.

КОНКРЕТНО

Контактные телефоны 264-14-15 - стол справок (ежедневно с 7.00 до 19.00) 264-61-92 - приемно-диагностическое отделение (1 этаж) 264-10-34 – отделение № 1 (2 этаж) 264-17-71 - отделение № 2 (обсервация) (4 этаж) 264-47-88, 263-80-45 - отделение № 3 («красная зона») (5 этаж) 264-10-71 - анестезиология-реанимация № 1 (1 этаж, ежедневно с 13.00 до 14.00).