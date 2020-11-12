«Заботилась о детях, как мама»: коронавирус оборвал жизнь еще одного красноярского учителя

Коронавирус оборвал жизнь еще одного красноярского учителя. Фото: школа № 149.

Коронавирус унес жизнь еще одного красноярского учителя – 11 ноября не стало Елены Георгиевны Воронцовой, она преподавала русский язык и литературу.

Как сообщили на сайте школы №149, Елена Георгиевны была жизнерадостным человеком. Сама не сдавала перед трудностями, всегда поддерживала других. Ценила каждый момент: любила ходить на Столбы, каталась на велосипеде, умела увидеть чудо даже в повседневных, казалось бы, мелочах.

- Заботилась о детях, как мама, - вспоминают родители учеников. – Дети вчера не поверили в эту ужасную новость, все плакали. Еще три наших учительницы в больнице в тяжелом состоянии – на ИВЛ. Пошли, Господи, им выздоровление!

Напомним, по данным на 12 ноября, количество заболевших коронавирусом в Красноярском крае превысило 30 тысяч человек. Врачи вылечили 22 735, умерли 738.