В Октябрьском районе Красноярска благоустроят три сквера

Эскиз сквера на улице Мирошниченко. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

В 2021 году районе благоустроят три общественных пространства. Работы проведут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды». Скверы появятся у домов на улицах Мирошниченко, 4, Тотмина 13 и 23.

Проекты скверов жители и специалисты администрации Октябрьского района обсудили онлайн, через платформу Zoom.

- Мы учли все пожелания жителей - и пожилых людей, и молодежи. Будут приведены в порядок дорожки в сквере на улице Мирошниченко, сейчас они в неудовлетворительном состоянии, - отметили в пресс-службе администрации района. – Также там восстановят сцену и уберут с территории торговый павильон.

В итоговый вариант форэскиза проектировщики внесли детскую площадку, качели в перголах, дополнительные скамьи, новые светильники уличного освещения. На детской площадке с качелями установят безопасное резиновое покрытие, а к памятной стеле Героя Советского Союза Виктора Мирошниченко будет вести брусчатая дорожка.

А таким будет сквер на улице Тотмина. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

Скверы на улицах Тотмина, 13 и 23 отделяет всего один дом. Поэтому из них получится единый большой «прогулочный кластер», в котором смогут гулять жители более 100 близлежащих домов с улиц Тотмина, Юшкова, Попова.

Различные типы покрытий дорожек разделят скверы на зоны: на транзитных путях уложат брусчатку крупного формата, в местах отдыха – небольшого. Прогулочную тропу и прилегающие площадки замостят плитняком. Кроме того, планируется обновление уличного освещения, установка скамеек и урн в зонах отдыха, дополнительное озеленение. Здесь высадят березы, вейник остроцветковый, колосняк и овсяницу.

- В нашем районе мы стараемся делать так, чтобы скверы появились во всех микрорайонах. За последние два года мы благоустроили 7 общественных пространств. На очереди еще три. Думаю, что и в 2022 году будет не меньше, – сказал руководитель администрации Октябрьского района Геннадий Гартман.