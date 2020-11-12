Жители Красноярского края могут отправлять посылки по номеру телефона

В Красноярском крае для удобства отправки посылок, экономии времени и повышения лояльности клиентов реализовано уникальное инновационное решение. Ежедневно функцию отправки посылок по номеру телефона подключают в мобильном приложении Почты России тысячи пользователей.

Данный сервис доступен для всех пользователей мобильного приложения Почты России. Теперь отправителю достаточно ввести номер телефона адресата или выбрать его из телефонной книги, оформить предоплату посылки, принести ее в отделение и показать оператору штрих-код. Оператор сканирует, распечатывает его и наклеивает на посылку.

Получателю в мобильном приложении автоматически добавляется отправление, он может отслеживать этапы его перемещения со своего смартфона, а потом быстро и легко забрать посылку по штрих-коду в почтовом отделении. Почта России стала первым логистическим оператором, который предложил своим клиентам подобную услугу.

Сервис отправки посылки по номеру телефона доступен при условии, если получатель указал свой адрес в мобильном приложении Почты России и включил функцию приема отправлений по номеру телефона. Отправителю будет виден только город доставки и индекс получателя. Персональные данные указываться не будут.

Функционал мобильного приложения Почты России помимо сервиса отправки посылок по номеру телефона позволяет отследить отправление, найти ближайшее почтовое отделение, оформить предварительную запись в отделение для получения услуг, оформить и оплатить почтовое отправление, вызвать курьера, получить электронные заказные письма.