Отгрузка сибирского каменного угля с начала 2020 года выросла на 17%

Несмотря на мировую пандемию коронавируса шахтеры Юга Сибири бьют собственные прошлогодние рекорды. За 10 месяцев 2020 г. они отгрузили потребителям в России и за рубежом на 17% больше каменного энергетического угля, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил представитель входящей в группу «САФМАР» Михаила Гуцериева компании «Русский Уголь».

За январь – октябрь 2020 г. на нужды большой энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и федеральных потребителей отгружено более 4,9 млн тонн каменного энергетического угля, добытого на разрезах Саяно-Партизанский в Красноярском крае, Степной и Кирбинский в Хакасии. Это на 700 тыс. тонн больше объема отгрузок за 10 месяцев 2019 г., составившего 4,2 млн тонн.

Как пояснили в компании, добываемый на Юге Сибири каменный энергетический уголь обладает высокой калорийностью, благодаря чему пользуется активным спросом на внутреннем рынке у самых разных потребителей - от частных домовладений до крупных муниципальных котельных, ТЭЦ и ГРЭС. Спрос на высококачественный сибирский уголь сохраняется и на мировом рынке, прежде всего в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

В перспективе «Русский Уголь» планирует продолжать развивать производство на молодых угольных разрезах Кирбинский и Саяно-Партизанский и создавать новые рабочие места в Красноярском крае и Хакасии.