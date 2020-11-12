К зиме готовы! Богучанская ГЭС получила паспорт готовности к работе в отопительный сезон

Зимой спрос на электрическую и тепловую энергию возрастает, и к этому готовятся весь год! Фото: Мария ЛЕНЦ

Выдает паспорт готовности к работе в осенне-зимний период Министерство энергетики Российской Федерации.

Решение о готовности принимается на основании «индекса готовности», который рассчитывается за весь год. В него входит множество показателей, которые касаются всех сфер технологической деятельности. Таким образом, контролируется подготовка станций и сетей в непрерывном режиме, а также исключается влияние субъективных оценок и ошибок экспертов.

Паспорт готовности подтверждает выполнение всех необходимых мероприятий для надежной работы в условиях осенне-зимнего максимума нагрузок и готовность основного оборудования.

В частности, на Богучанской ГЭС выполнены все ремонтные работы, соблюдаются требования законодательства РФ по промышленной безопасности и нет нарушений организационного и технического характера, которые влияют на безопасное состояние и эксплуатацию.

В этом году дополнительно особое внимание уделяется сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, выполняются все требования надзорных органов. Дополнительно, в частности, сформированы дополнительные резервные смены, а все специалисты, прибывшие на Богучанскую ГЭС из других регионов, проходят экспресс-тестирование на COVID-19.