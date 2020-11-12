Завершены поиски пропавшего в Красноярском крае 9-летнего мальчика. Фото: Мария ЛЕНЦ, ГУ МВД России по Красноярскому краю. Фото: Мария ЛЕНЦ

Завершились поиски пропавшего на Таймыре в Красноярском крае 9-летнего мальчика. О ребенке не было никаких сведений почти сутки – с 11 ноября, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Комсомольская правда – Красноярск» уже писала: школьник пропал накануне вечером. Когда сын не вернулся домой, мать забила тревогу. На поиски ребенка был поднят весь личный состав отдела: оперативники угрозыска, участковые, инспекторы ПДН, дорожные полицейские, всего 52 человека. Также привлекли водителей такси и скорой помощи, добровольцев.

И вот только что пришла хорошая новость: ребенок найден, жив, его вернули в семью. Угрозы здоровью нет. «Сейчас с мальчиком работают инспекторы по делам несовершеннолетних, - пояснили в пресс-службе краевого главка. – Обстоятельства и причины ухода школьника из дома будут установлены».