Объявлены поиски пропавшего в Красноярском крае 9-летнего мальчика. Фото: Мария ЛЕНЦ, ГУ МВД России по Красноярскому краю. Фото: Мария ЛЕНЦ

На Таймыре в Красноярском крае объявлены поиски пропавшего 9-летнего мальчика. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, о ребенке нет сведений со вчерашнего дня, 11 ноября.

Накануне вечером в дежурную часть пришла мать мальчика. Она была очень встревожена: уже темно, а сын все еще не вернулся домой.

Тут же был поднят по тревоге весь отдел, создали пять оперативных групп, в которые вошли сотрудники уголовного розыска и инспекторы по делам несовершеннолетних. Кроме того, подключили полицейских из патрульно-постовой службы, дежурной части, ИВС, а также участковых уполномоченных, всего 52 человека.

Сейчас опрашивают родных и друзей мальчика, проверят подвалы и чердаки. Также на поиски ориентировали водителей такси, скорой помощи и добровольцев.

Приметы пропавшего ребенка: на вид 8-10 лет, рост 130-135 сантиметров, худощавый, темные короткие волосы.

Был одет: синяя полосатая куртка, такого же цвета штаны, черно-зеленые ботинки, зеленая вязаная шапка с помпоном.

Если вам известно, где находится ребенок, срочно звоните 8 (39191) 5-12-65, 8 (39191)5-12-40 или 102.