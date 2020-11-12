Прошли уже полдороги: на переходе в Красноярске сбили двух девушек. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске водитель автомобиля Toyota Corolla на нерегулируемом пешеходном переходе сбил двух девушек. Все случилось накануне, 11 ноября, у дома на Воронова,20, сообщили в паблике ЧП – Красноярск.

На кадрах размещенного там видео можно заметить: иномарка двигалась со стороны улицы Рокоссовского к проспекту Комсомольский. Поворачивая на Ястынскую, водитель, скорее всего, не увидел пешеходов, которые шли через дорогу.

- Это были две девушки, - рассказали в пресс-службе УГИБДД. – Произошел наезд. Пешеходы получили травмы.

От боли им трудно было даже встать с асфальта. Водитель остановил машину, кинулся на помощь.

Сейчас все обстоятельства ДТП выясняют полицейские. А в соцсетях пишут:

- Девчонки уже полдороги прошли, куда смотрел водитель?

- На самом деле, именно в это месте плохой поворот. Всегда там крадусь потихоньку.

- Поворот такой, что не видно половины пешеходника. Но я просто скидываю там скорость до минимума, так как один раз чуть также не попал.

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