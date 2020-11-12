«Мама с ковидом повезла детей в кружки»: волонтер рассказала, как зараженные не соблюдают карантин

Волонтер рассказала, как зараженные не соблюдают карантин в Красноярск. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске волонтер, помогающая врачам добираться к пациентам с коронавирусом, рассказала, как зараженные не соблюдают карантин.

...В условиях второй волны коронавируса в Красноярске запустили акцию «Довези врача». Каждый день к ней подключаются все, кто хочет помочь медикам. И что же говорят водители-добровольцы? По словам волонтера Ольги Солодиловой, она поражается, когда приезжает с медсестрой проводить тест на коронавирус, а больного… просто нет дома.

Причем объяснения разные: «отбежала за хлебом», «вышел погулять», в аптеку, на дачу… Но самый «выдающийся» случай: женщина с коронавирусом выезжает из дома, чтобы возить детей в кружки. «Это как? – не понимает волонтер. – Мама болеет, дети контактные. И они просто так выходят на улицу, к людям?! У нас нет штрафов за нарушение самоизоляции?».

Напомним, наказание, конечно, есть – от трех тысяч рублей. Но как следят за теми, кто должен соблюдать режим самоизоляции и следят ли вообще, вопрос. Заразившихся очень много, возможно, не хватает ресурсов.

- В первую волну Роспотребнадзор выдавал предписания под роспись, - комментирует одна из пользователей. - И полиция проверяла людей, находящихся на изоляции. Сейчас такого нет. Я в первый же день болезни за регистрировалась на Госуслугах (там есть анкета лица, находящегося на самоизоляции). Дней через 5 мне позвонили из санэпиднадзора ( не знаю, чем они отличаются от Роспотребнадзор), спросили, где заразилась, с кем контактировала. Назвала 80-летнюю маму. Ни мне, ни ей, тем более предписания не выдали. Я честно отсидела дома 2 недели, пока врач из поликлиники не сказал идти самой сдавать 3-й и 4-й мазок и продлять больничный. В 4-й, твоей родной уже поликлинике, таких ковидных и постковидных пациентов полно, потому что нас медики вынуждают туда идти, мы с тобой об этом говорили.