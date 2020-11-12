«Малолетки выскочили»: арестован водитель, задавивший ребенка в Красноярске

Арестован водитель, задавивший ребенка в Красноярске. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Водителя автомобиля Skoda Rapid, насмерть сбившего 13-летнего подростка в Красноярске, отправили под арест на два месяца, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю. Напомним, после наезда мужчина скрылся, оставив школьника умирать на дороге.

Трагедия произошла в Покровке на улице Водянникова 8 ноября. Трое подростков переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Вдруг на них на скорости вылетела иномарка. Двое мальчишек успели отскочить, а третий нет. 13-летний школьник умер на месте – помочь ему не смогли, травмы были слишком тяжелыми.

13-летний школьник умер на месте. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю.

А водитель, увидев, что натворил, дал по газам. Чтобы его найти, ввели план «Перехват». И спустя несколько часов подозреваемый был задержан. После того, как провели медицинское освидетельствование, выяснилось: нетрезв был сильно - в крови 1,21 промилле алкоголя. Раньше его уже лишали прав за пьяную езду.

«Малолетки выскочили - двое, я их пропускаю, и тут третий берет из-за них раз и выбегает, - пытался объяснить он полицейским. - Я не отказываюсь, что сбил человека. Но арестовываете меня не-за-кон-но».

На водителя завели уголовное дело, ему может грозить до 12 лет лишения свободы, пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.