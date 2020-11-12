Полк ДПС ограничил личный прием красноярцев из-за ковида. Фото: Мария ЛЕНЦ

Полк ДПС в Красноярске ограничил личный прием из-за пандемии ковида. Мера это временная, она будет отменена после улучшения эпидемиологической обстановки.

Ну а пока, повторимся, прием горожан по адресу: улица 2-я Брянская, 59 по вопросам, касающимся:

- проверки, есть ли неоплаченные штрафы;

- выдачи копий материалов по ДТП для обращения в страховые компании;

- получение копий материалов об административных правонарушениях;

- сдачи водительских удостоверений после рассмотрения дел в суде;

- приеме заявлений об утрате водительских удостоверений

… прекращен. За консультацией можно обратиться по номеру 226-83-60.

ВАЖНО

В Дивногорске прием будет организован в пятом кабинете 18 и 23 ноября с 11 до 13 часов. По всем вопросам звоните 8 (39122)68352.

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