12-13 ноября в Красноярске будет бушевать сильный ветер

В Красноярске будет бушевать сильный ветер. Фото: Мария ЛЕНЦ

На Красноярск снова обрушился сильный ветер, он будет бушевать 12 и 13 ноября, рассказали специалисты главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности мэрии.

По данным Среднесибирского УГМС, в четверг и пятницу в центральных районах края возможен очень сильный ветер – с порывами 15-20 метров в секунду, местами до 25.

Будьте осторожны, берегите себя!

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