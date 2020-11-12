Поворот с Республики на Декабристов в Красноярске запретят навсегда. Фото: администрация Красноярска.

В Красноярске запретят поворачивать с улицы Республики на Декабристов. Дорожная схема будет изменена с 25 ноября, она вводится не временно, а постоянно, предупредили в пресс-службе городской администрации.

Речь идет об участке в районе дома № 66 на Республики. Там поставят знаки «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор», «Поворот налево запрещен» и «Зона действия». По словам представителей мэрии, участок аварийный, на нем часто случаются ДТП, новую схему ввели, чтобы свести дорожные происшествия к нулю.

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На проспекте Металлургов,2К с 27 ноября появятся знаки «Въезд запрещен», «Парковка» и «Направление действия».

Изменится схема движения и на проспекте Металлургов. Фото: администрации Красноярска.

Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность движения и увеличить пропускную способность на отрезке дороги, пояснили в администрации. Он довольно тесный, тем не менее местные жители все равно ставят здесь свои авто. Тогда как участок используется для подъезда машин скорой помощи к подстанции № 5.