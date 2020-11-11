Игра на брокерской бирже стоила жительнице Норильска 1,4 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Игра на брокерской бирже стоила жительнице Норильска 1,4 миллиона рублей. Женщина пыталась поправить свое материальное положение, но влезла в огромные долги. Если вы думаете, что она просто недооценила риски, поставила не на ту позицию или не на ту валюту, то это не так. Все гораздо прозаичнее – она доверилась мошенникам. Подробности этой криминальной истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в полиции северного города.

35-летня потерпевшая нашла в интернете рекламу, где предлагалось выгодно вложить деньги в цифровые активы. Перешла по ней, на связь вышел якобы сотрудник компании. Красиво рассказал о перспективах и возможностях, уверил, что брокеры зарабатывают легко и много. Женщина оформила кредиты в нескольких банках и перевела деньги на счета компании. А через несколько дней пыталась узнать, как продвигаются дела, но абонент стал недоступен.

После заявления в полицию, там завели уголовное дело по статье «Кража». Мошенников будут искать и наверняка найдут, это вопрос времени. Но удастся ли вернуть деньги – это сомнительный вопрос. А в полиции напоминают, что подобных случаев много. Биржа – это такой ненадежный способ заработать, зато шансы стать жертвой мошенников очень высоки.