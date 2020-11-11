В Красноярском крае подрядчик смошенничал на дорожных знаках Фото: Мария ЛЕНЦ

В Сухобузимском районе на индивидуального предпринимателя завели уголовное дело за мошенничество в крупном размере. Мужчина положил себе в карман 270 тысяч рублей, а работу, которую должен был сделать за эти деньги, не выполнил. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следкома, именно это ведомство ведет расследование дела.

Началось все в 2019 году. 38-летний предприниматель заключил с администрацией Атамановского сельсовета (Сухобузимский район) договор на обустройство пешеходных переходов, должен был установить дорожные знаки на автомобильных дорогах местного значения. Когда подошел срок отчитываться, выяснилось, что ничего не сделано. Зато подрядчик подмахнул акт приема выполненных работ и привез его в сельсовет. И поклялся, что в 2020 году сделает все, что прописано в договоре.

Непонятно, по каким соображениям глава сельсовета поверил в обещания и перевел предпринимателю из бюджета столь немалую сумму. Но только время показало, что верить нечестному подрядчику нельзя. После чего и было написано заявление в полицию.