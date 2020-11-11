Тельцы, Близнецы и Овны самые общительные среди абонентов Tele2

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, с помощью технологии big data проанализировал активность клиентов-представителей разных знаков зодиака за апрель-сентябрь 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самыми разговорчивыми абонентами оказались Тельцы, а самыми необщительными – Весы и Скорпионы. Они звонили и пользовались интернетом даже меньше Рыб, которых астрологи считают не слишком коммуникабельными.

Лидерами по продолжительности разговоров второй год подряд остаются Тельцы, в 2020 году они проговорили на 1,2 млрд минут (на 13%) больше, чем годом ранее. В тройке лидеров также Близнецы и Овны. Аналитика показывает, что их любовь к личному общению не зависит от внешних обстоятельств. В прошлом году они также возглавляли рейтинг самых разговорчивых знаков зодиака. Всем им астрологи приписывают общительность, деятельную натуру, а также трудолюбие и упорство.

Обладатели этих же знаков зодиака чаще остальных пользовались мобильным интернетом. Только в этом списке по количеству скачанного дата-трафика лидируют Близнецы, на второй строчке рейтинга – Овны, на третьей – Тельцы. В этом году им понадобилось на 60% больше интернет-трафика, чем в прошлом.

В 2020 году представители разных знаков зодиака чаще всего общались друг с другом в апреле – в период строгой самоизоляции людям понадобилось наибольшее количество минут разговоров, чтобы быть на связи с друзьями и близкими.