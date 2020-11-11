В Ачинске неравнодушные жители везут продукты для медиков и пациентов «красной зоны»

В Ачинске неравнодушные жители везут продукты для медиков из «красной зоны» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинске неравнодушные жители собирают продукты для медиков и пациентов из «красной зоны». Любой желающий может принести их в пищеблоки центра охраны материнства и детства № 2 или Ачинской межрайонной больницы, где развернуты инфекционные госпитали.

Проблем с продовольственным обеспечением в медицинских учреждениях нет, однако сбор продуктов – инициатива исключительно добровольная, идущая от всего сердца. И если люди искренне хотят помочь в трудные дни – нужно сказать им за это спасибо.

Главные врачи медучреждений Александр Третьяков и Денис Лебедев объяснили, что в последнее время к ним в стали поступать многочисленные звонки от ачинцев. «Несмотря на то, что ковид-госпитали полностью оснащены всем необходимым, мы готовы откликнуться на пожелания горожан оказать такую помощь, тем более это важно в период второй волны COVID-19, когда заболевших стало в разы больше» - сообщает «ТВК Красноярск».

Есть требования к продуктам: не принимают скоропорт, молочку и кондитерские изделия. Правда, конфеты в заводских упаковках можно. На мясо, яйцо, растительное и сливочное масло должны быть сертификаты и ветеринарные справки. Приветствуются овощи, фрукты, также полезны макароны и крупы. И перед приездом медиков надо предупредить о себе по телефонам:

- Центр охраны материнства и детства № 2: (391-51) 6-83-15, с 8:00 до 18:00 часов.

- Ачинская МРБ: (391-51)6-85-30, с 8:00 до 14:00 часов.