Группа ВТБ и «Метр квадратный» запускают сервис поиска недвижимости с онлайн-консультантом

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Группа ВТБ и экосистема недвижимости «Метр квадратный» запускают сервис «М2.Панорама». Он позволяет, не выходя из дома, через браузер компьютера подобрать недвижимость от застройщика и посмотреть объект в сопровождении онлайн-консультанта с помощью виртуального тура. Клиентам уже доступны более 100 жилых комплексов в Москве, Санкт-Петербурге и городах Краснодарского края.

Клиенты, желающие дистанционно приобрести недвижимость в одном из городов России, смогут сделать это с консультантом, который расскажет об особенностях объекта и проведет виртуальные туры по понравившимся квартирам. На сайте «М2.Панорама» для этого надо выбрать опцию «Искать с консультантом», после чего свободный специалист синхронизируется с экраном клиента. Голосовая и видеосвязь на сайте позволят создать ощущение, что оба участника беседы находятся за одним компьютером – покупатель будет видеть все действия консультанта на портале. Виртуальная экскурсия в виде 360-градусного тура поможет перенестись в будущую квартиру, оценить ее площадь, планировку и отделку. При этом консультант на экране клиента будет видеть только страницу сайта «М2.Панорама». Услуга бесплатна.