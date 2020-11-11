В Красноярске за поддержку терроризма задержали 8 иностранных студентов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске выявили группу сторонников терроризма. Все они были студентами одного из городских вузов, это первое. А второе – все они приехали в город из среднеазиатских стран. Информацию от этом «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Красноярскому краю.

Известно, что функционеры террористического движения, деятельность которого запрещена на территории России, регулярно проводили идеологическую обработку студентов через мессенджеры «WhatsApp» и «Telegram». Во время религиозных собраний адепты движения обсуждали действия боевиков и различных терактов, оправдывая и одобряя их.

- В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий изъяты средства связи, а сами фигуранты задержаны. Деятельность их была пресечена УФСБ России по Красноярскому краю во взаимодействии с ГУ МВД России по Красноярскому краю и при силовой поддержке сотрудников Росгвардии, - сообщили в ведомстве.

Все обозначенные студенты были депортированы назад, в свои страны. Теперь для них въезд в Россию заказан.