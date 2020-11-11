Все электростанции и сети РусГидро к зиме готовы

Прлучила паспорт готовности к зиме и Богучанская ГЭС. Фото: Мария ЛЕНЦ

Получение паспортов готовности означает, что электростанции, электрические и тепловые сети РусГидро готовы к работе в условиях низких температур и смогут обеспечить возрастающее зимой потребление электрической и тепловой энергии.

Готовность к зиме – это результат большого труда и значительных финансовых вложений: за 9 месяцев 2020 года РусГидро направило на ремонт и модернизацию 18,3 млрд руб., что на 1,3 млрд руб. больше запланированного объема. Выполнены все запланированные ремонты генераторов, турбин, электрических и тепловых сетей.

На основных водохранилищах ГЭС запасы гидроресурсов близки к норме или выше нее, запасы топлива на тепловых энергообъектах соответствуют нормативным. Отгрузка топлива в районы с ограниченными сроками завоза (Якутия, Чукотка, Магаданская область) завершена, на Камчатку в соответствии с графиком завершится до 1 декабря 2020 года.

На всех энергообъектах Группы РусГидро создан аварийный запас материально-технических ресурсов и оборудования, необходимый для надежного прохождения отопительного сезона 2020-2021 гг.

Полностью готов и персонал. В этом году отопительный сезон осложняется коронавирусной инфекцией, все рекомендации Роспотребнадзора и Минэнерго России соблюдаются в полном объеме.

Напоминим, РусГидро – одна из крупнейших по установленной мощности российских энергетических компаний, объединяющая более 400 объектов генерации. РусГидро – первая в стране и четвертая в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России.