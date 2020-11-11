В Красноярском крае за 9 месяцев родилось почти 22 тысячи человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае за 9 месяцев – с января по сентябрь 2020 года – родились 21 849 детей. Причем соотношение таково: 10 6254 – это девочки, то есть 48,6 процентов; 11 224 мальчика, то есть 51,4 процента. А вот скончавшихся за этот же период зафиксировано 27 436 человек. Таким образом, естественная убыль составила 5 587.

Такие данные приводят специалисты Красноярскстата. Если сравнивать с показателями аналогичного периода 2019 года, то смертность повысилась на 3 процента (26 645), а рождаемость понизилась на целых 5,2 процента (23 044). И естественная убыль была меньше – 3 601 человек.

Аналогичная ситуация в соседней Хакасии, там родились 4 003 детей, скончались 5 070 человек. Естественная убыль населения составила 1 067. Рождаемость снизилась на 5,3 процента, смертность выросла на 1,9 процент.

Зато другой сосед, Тува, ломает демографические тенденции и стереотипы. Здесь родились 4 787 малышей, а ушли из жизни 2 204 человека, естественный прирост составил 2 583 человека. По сравнению с прошлым годом, рождаемость выросла на 4 процента, а смертность заметно стала ниже на 5,6 процента.