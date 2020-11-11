В Красноярске стартуют юбилейные состязания по спортивной гимнастике имени Елены Наймушиной Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске сегодня, 11 ноября, стартуют всероссийские соревнования по спортивной гимнастике имени Елены Наймушиной. Они пройдут в юбилейный 25-й раз. Три дня спортсмены будут бороться за медали. Но, к сожалению, на это раз спортивное событие пройдет оно без зрителей – таковы требования Роспотребнадзора в рамках обеспечения безопасности в связи с коронавирусом.

Место проведения – Спортивная школа олимпийского резерва имени Валентина Шевчука на Семафорной. Кстати, школа также отмечает юбилей, учреждению исполняется 60 лет. Так что всероссийские соревнования по спортивной гимнастике имени одной из лучших ее выпускниц – лучший способ это отменить. Об истории школы и о настрое юных гимнастов на три соревновательных дня расскажет директор МБУ «СШОР им. В.А. Шевчука» Юлия Шевчук, дочь и последовательница легендарного тренера легендарной олимпийской чемпионки.

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